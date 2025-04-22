Президент Абхазии посетит парад Победы в Москве

Как сообщал Кремль, парад в честь 80-летия Победы посетят представители более 20 государств и правительств. Среди них президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, председатель Китая Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, а также президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии — Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы — Мигель Диас-Канель.