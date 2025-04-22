Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Абхазии посетит парад Победы в Москве

Президент Абхазии Бадра Гунба по приглашению российского президента Владимира Путина приедет на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщил посол республики в России Алхас Квициниа.
Источник: РИА "Новости"

«Президент Абхазии получил официальное приглашение от Владимира Владимировича Путина на торжества, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и Бадра Зурабович обязательно примет в них участие», — заявил ТАСС господин Квициниа.

Как сообщал Кремль, парад в честь 80-летия Победы посетят представители более 20 государств и правительств. Среди них президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, председатель Китая Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, а также президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии — Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы — Мигель Диас-Канель.