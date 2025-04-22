Унионизм в Молдове — самое прибыльное предприятие: Антипушкинист Драгош Галбур предлагает 100 тысяч леев за снос памятника Ленину

Эхма, не на то мы с вами, господа-товарищи, в свое время учились! Нет, не на то! Унионизм — вот самое прибыльное предприятие сегодня! Именно унионизм!
Один из таких, антипушкинист (мечтающий переименовать в Кишиневе улицу «нашего всего») Драгош Галбур предлагает 100 тысяч леев мэрии Липкан Бричанского района за то, чтобы убрать памятник Ленину. Плюс он обещает оплатить установку вместо него монумента Штефану Великому.
Откуда деньги, Драгош? Ладно, стоматологи у нас и так не бедные, но тут, кругом-бегом, тысяч на 200−300 наберется, наверное. Снос, установка, сам монумент Штефану Великому… Вот интересно, поглядеть декларацию о доходах не нашего товарища Галбура. Может, налоговая служба поинтересуется?
Хотя, вряд ли. Это же «правильный товарищ», в струе, как говорится. Помнится, как-то был проездом в небольшом итальянском городке. Махонький такой — узкие улочки, древние, магазинчики, ратуша… А на главной площади памятник Ильичу! И никого не волнует, что он там стоит, никто не требует его сноса. Понимают, что это часть истории, великой истории, нашей с вами истории.
А неуемного Галбура волнует, еще как! И ведь, шельма, время подгадал! 22 апреля — день рождения Ильича! Я бы шепнул ему десяток-другой адресов городов и весей нашей страны, где памятники Ленину стоят до сих пор. Только вот волнуюсь — потянет ли? Хотя должен, унионизм, оказывается, очень выгодное дело…