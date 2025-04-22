Унионизм в Молдове — самое прибыльное предприятие: Антипушкинист Драгош Галбур предлагает 100 тысяч леев за снос памятника Ленину

Хотя, вряд ли. Это же «правильный товарищ», в струе, как говорится. Помнится, как-то был проездом в небольшом итальянском городке. Махонький такой — узкие улочки, древние, магазинчики, ратуша… А на главной площади памятник Ильичу! И никого не волнует, что он там стоит, никто не требует его сноса. Понимают, что это часть истории, великой истории, нашей с вами истории.