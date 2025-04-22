Власти снова хотят навести порядок на свадьбах. Но правила уже есть — просто их никто не соблюдает

На практике — правила нарушаются повсеместно. Свадебные кортежи из десятков лимузинов, банкеты на 500+ человек, звезды эстрады, пол-района на угощении и сотни миллионов сумов, потраченных на показуху. Парадокс в том, что многие берут кредиты, залезают в долги, продают имущество — только чтобы «не ударить в грязь лицом» перед соседями и родственниками.