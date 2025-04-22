Власти снова хотят навести порядок на свадьбах. Но правила уже есть — просто их никто не соблюдает

На этот раз инициатива обоснована необходимостью дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции. Впрочем, формулировка достаточно расплывчатая — что именно под этим подразумевается, пока не ясно.
Согласно указу президента, до августа 2025 года будет разработан проект совместного постановления палат Олий Мажлиса, который должен ввести новые механизмы по регулированию проведения таких мероприятий, а также способствовать формированию у молодежи культуры бережливости.
Звучит хорошо. Но возникает вопрос — а зачем новые правила, если старые никто не соблюдает?
Напомним, что в 2019 году уже был принят документ, регулирующий проведение свадеб и других семейных обрядов. Он вступил в силу 1 января 2020 года и действует по сей день. Согласно ему:
- мероприятия (кроме похорон) должны проводиться в течение одного дня с 06:00 до 23:00;
- число гостей на свадьбе ограничено 200 человек, на плове — 250.
- разрешено использовать не более 3 автомобилей для кортежа жениха и невесты;
- на мероприятии должно быть не более 2 исполнителей или музыкальных групп;
- запрещены обряды, противоречащие национальным традициям, морали и требующие дополнительных затрат.
Кроме того, в Кодексе об административной ответственности даже появилась статья 192−1, предусматривающая штраф в размере 10 БРВ за несоблюдение этих норм. Но всё это — в теории.
На практике — правила нарушаются повсеместно. Свадебные кортежи из десятков лимузинов, банкеты на 500+ человек, звезды эстрады, пол-района на угощении и сотни миллионов сумов, потраченных на показуху. Парадокс в том, что многие берут кредиты, залезают в долги, продают имущество — только чтобы «не ударить в грязь лицом» перед соседями и родственниками.
Это уже давно не про традиции, а про социальный спектакль — у кого свадьба громче, у того статус выше. А потом годами выплачиваются долги за один вечер.
Так стоит ли в таких условиях разрабатывать новые законы, если старые никто не исполняет, а санкции за их нарушение практически не применяются?
Настоящая проблема — не в отсутствии правил, а в отсутствии их исполнения и в культе показухи, который не регулируется постановлениями. Пока общество не начнёт ценить разумность выше показухи, никакой закон это не изменит.