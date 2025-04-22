Власти опровергли информацию о захоронении мазута на семикаракорском полигоне

По словам чиновника, завезенные в январе отходы размещены на площадке ООО «Южный город», оборудованной ливневой канализацией, бетонными плитами и защитной геомембраной, закрытой от воздействия осадков и ветра. Господин Фишкин также отметил, что в настоящее время решается вопрос о вывозе замазученного песка с полигона в обратном направлении, а «администрации Краснодарского края поручено определиться с площадками для его размещения».