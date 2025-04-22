Ушаков: Уиткофф приедет в Москву на этой неделе

23 апреля в Лондоне пройдут переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио, Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Кита Келлога с коллегами из Франции, Германии, Великобритании и Украины. Встреча станет продолжением переговоров в Париже, где на прошлой неделе обсуждались основные пункты мирного соглашения по Украине. Дональд Тоамп допускал, что соглашение может быть достигнуто «уже на этой неделе». Кремль отказался комментировать временные рамки урегулирования.