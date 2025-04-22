Ушаков: Уиткофф приедет в Москву на этой неделе

На вопрос журналистов, ожидают ли на этой неделе визита Стива Уиткоффа в Москву, Юрий Ушаков ответил: «Ждем». Кремль обещал проинформировать, если визит состоится.
23 апреля в Лондоне пройдут переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио, Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Кита Келлога с коллегами из Франции, Германии, Великобритании и Украины. Встреча станет продолжением переговоров в Париже, где на прошлой неделе обсуждались основные пункты мирного соглашения по Украине. Дональд Тоамп допускал, что соглашение может быть достигнуто «уже на этой неделе». Кремль отказался комментировать временные рамки урегулирования.
Стив Уиткофф приезжал в Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в здании Президентской библиотеки. Они обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта, в том числе территориальные вопросы.