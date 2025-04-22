ЕС назвал США красные линии по Украине

Представители европейских стран на встречах с американцами обозначили, какие вопросы потенциального соглашения по Украине не будут для них предметом переговоров. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает Reuters.
Делегации Украины, США, Франции, Великобритании и Германии 17 апреля впервые провели в Париже многосторонние переговоры после прихода к власти американского президента Дональда Трампа. На них, в частности, обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Новый раунд переговоров представителей Европы, Украины и США должен состояться в среду, 23 апреля, в Лондоне.
«Единственная цель, которая нас волнует, — это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, каковы наши красные линии», — сказал Барро радиостанции France Info, имея в виду вопросы, в которых европейские лидеры не допускают уступок.
Конкретных деталей министр не раскрыл.
На вопрос, насколько, по его мнению, верно утверждение Трампа, что Россия и Украина могут заключить соглашение на этой неделе, Барро ответил, что это зависит от российского президента Владимира Путина.
По его словам, несмотря на то что обе стороны обвиняли друг друга в неоднократном нарушении перемирия, наблюдается снижение интенсивности воздушных атак, в том числе с применением дронов. Это может открыть путь к перемирию в будущем, считает Барро.
С 18 марта в России и на Украине действовал запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, рассчитанный на 30 дней. Путин говорил, что Киев более 100 раз нарушал мораторий. В Кремле объясняли атаки «тотальной бесконтрольностью» со стороны ВСУ. В Киеве отрицали удары по энергетическим объектам.
В канун Пасхи Путин объявил о перемирии на 30 часов, его срок истек в полночь 21 апреля.
Европейские страны обсуждают размещение на Украине миротворцев после окончания боевых действий. Россия выступает против появления там военных из стран НАТО. Брюссель полагает, что он должен участвовать в процессе урегулирования и мирном соглашении в обязательном порядке.
У США с ЕС есть разногласия, в том числе в вопросах поддержания антироссийских санкций. Брюссель, в частности, обещал придерживаться самостоятельной политики в этом вопросе: Евросоюз выступает за их сохранение, а США, напротив, допускают их ослабление при достижении мирного соглашения. Москва считает санкции незаконными.
Также обсуждается территориальный вопрос: Bloomberg писал, что США готовы признать контроль России над Крымом в рамках более широкого соглашения о мире между Москвой и Киевом. По сведениям The Wall Street Journal, США передали Киеву предложения, которые включают уступки Москве — потенциальное признание Вашингтоном присоединения Крыма к России, а также исключение возможности вступления Украины в НАТО.