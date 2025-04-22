ЕС назвал США красные линии по Украине

С 18 марта в России и на Украине действовал запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, рассчитанный на 30 дней. Путин говорил, что Киев более 100 раз нарушал мораторий. В Кремле объясняли атаки «тотальной бесконтрольностью» со стороны ВСУ. В Киеве отрицали удары по энергетическим объектам.