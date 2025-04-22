Россия и Оман договорились о безвизовом режиме

Прежде граждане России могли получать на границе бесплатные 14-дневные визы для въезда в Оман. Теперь стороны договорились, что граждане смогут «въезжать, следовать транзитом и выезжать» без виз. По этим правилам на территории Омана и России можно пребывать без виз 30 дней «при каждом посещении», если суммарный срок пребывания не превышает 90 дней в течение календарного года.