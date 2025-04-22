Мобилизованным нижегородцам сохранят рабочие места до 2025 года

Вместо прежней формулировки, которая предусматривала освобождение от работы с сохранением должности, теперь указано, что с мобилизованными «приостанавливается действие трудовых договоров и служебных контрактов». Это юридически более чёткая формулировка, которая соответствует положениям Трудового кодекса РФ и федерального законодательства, принятого в связи с мобилизацией.