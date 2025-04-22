NYP: Трамп считает, что Украина сможет де-факто отказаться от части территорий

«Даже те 20%, от которых якобы готов отказаться Киев, ну зачем они нам нужны. Мы же изначально не только ради этого начинали СВО. У спецоперации есть свои определенные цели, которые не выполнены в полной мере. Мы стремились к денацификации Украины и обеспечению собственной безопасности, этого план не предусматривает, и тогда зачем нам вообще соглашаться на него», — заключил Топорнин.