Как прошла первая в истории встреча глав России и Омана

Как проходила официальная часть встречи в Кремле
Переговоры стартовали с церемонии встречи в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Глав Омана и России встречали участники встречи двух стран. Владимир Путин и Хейсам Бен Тарик Аль Саид представили членов своих делегаций.
В состав российской группы вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Минфина Антон Силуанов, а также главы других министерств и ведомств.
Президент РФ обратился со словами приветствия к Аль Саиду и поблагодарил его за визит в Москву. Путин отметил, что в 2025 году Россия и Оман отметят 40-летний юбилей дипломатических отношений.
Хейсам Бен Тарек Аль Саид поблагодарил Путина за теплый прием. Султан напомнил, что он уже приезжал в Россию, когда был министром иностранных дел, но впервые в Москве представляет свою страну как ее глава.
«Мы стремимся к тому, чтобы наши отношения носили привилегированный характер, полезный в интересах народов наших стран», — приводит слова Бен Тарека Аль Саида пресс-служба администрации президента РФ.
Открытая часть переговоров завершилась процедурой совместного фотографирования.
Какие вопросы приехал обсуждать султан Омана
В программу визита оманской делегации в Москву вошли встречи с представителями российского бизнеса.
В Кремле к приезду гостей из Омана подготовили пакет документов для развития отношений по всем направлениям. Султанату предложили развитие торгово-экономических связей, в сфере взаимных инвестиций и в сельском хозяйстве.
На открытой части встречи в Кремле Путин отметил, что Россия является крупным поставщиком товаров в Оман. Российская сторона намерена осуществить в султанате проекты, связанные с энергетикой.
В ответ султан заверил, что Оман заинтересован в сотрудничестве с крупными компаниями и развитии экономических и торговых контактов.
«Я призвал представителей российского бизнеса открывать свои филиалы, представительства в Омане, приезжать к нам с визитами, привлекать взаимные инвестиции», — подвел он итоги встреч с предпринимателями.
В Кремле заранее представили информацию о повестке встречи. В нее включили обсуждение вопросов об «укреплении взаимодействия на мировой арене», о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе проблемы урегулирования противостояния между Израилем и Палестиной, сообщают «Ведомости».
По итогам переговоров делегации России и Омана подписали пакет документов. Среди них — меморандумы о взаимопонимании в области транспорта и транзита, о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает ТАСС. Кроме того, РФ и Оман договорились о безвизовом режиме.
Фон переговоров в Москве
Аль Саид выбрал для визита в Москву период между двумя раундами переговоров между Ираном и США, касающихся заключения ядерной сделки. Оман играет роль ключевого посредника между двумя государствами.
12 апреля в Маскате состоялась первая встреча американской и иранской делегаций. Переговоры прошли при содействии министра иностранных дел Султаната Бадра аль-Бусаиди. 19 апреля прошел второй раунд переговоров, местом их проведения стало посольство Омана в Риме.
Третья встреча представителей США и Ирана намечена на 26 апреля. США представит спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, от Ирана приедет министр иностранных дел Аббас Аракчи.
Аракчи посещал Москву 17 апреля. Главу иранского МИДа пригласили на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.