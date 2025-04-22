Как прошла первая в истории встреча глав России и Омана

По итогам переговоров делегации России и Омана подписали пакет документов. Среди них — меморандумы о взаимопонимании в области транспорта и транзита, о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает ТАСС. Кроме того, РФ и Оман договорились о безвизовом режиме.