«Если человек засядет дома, ничего хорошего нет». Смольный готовит тысячи рабочих мест для ветеранов СВО

Проблема трудоустройства участников СВО обсуждалась на заседании правительства Петербурга 22 апреля. Как рассказал губернатор Александр Беглов, в мае на базе кадрового центра Фрунзенского района откроется специализированная площадка, куда смогут обратиться сами ветераны и члены их семей.
Точное количество людей, которые должны вернуться на рынок труда, губернатор не назвал, но отметил, что их будет «не 6 тысяч, не 10 тысяч и не 20 тысяч». Город должен предложить им рабочие места, которые бы, с одной стороны, их удовлетворяли, а, с другой стороны, закрывали дефицит кадров, подчеркнул губернатор. По прогнозу Минтруда, в ближайшие годы петербургским предприятиям понадобится от 130 до 150 тысяч рабочих мест, напомнил он.
Кто берет на работу ветеранов СВО в Петербурге.
О том, как сейчас происходит трудоустройство ветеранов, рассказал глава петербургского филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Павлов. На сопровождении организации находится более 1800 участников СВО, из которых 490 имеют инвалидность. Не трудоустроены только 16% из них. Остальные нашли новую работу, либо вернулись на предприятия, где трудились раньше.
За помощью в трудоустройстве с 1 июня 2023 года в фонд обратились 288 участников СВО, в том числе 75 человек с инвалидностью. 90% из них (261 человек) из них уже получили работу, в том числе 67 ветеранов с тяжелыми ранениями. Также «Защитники Отечества» помогли устроиться на работу девяти членам семей погибших бойцов. Переобучение прошли 123 ветерана, обратившихся в организацию, еще 44 обучаются сейчас. Спросом пользуются рабочие специальности: слесарь, газосварщик, механик, оператор ЧПУ.
Нанимать участников СВО готовы крупные госкорпорации (Ростех, РЖД, Россети, Лукойл), а также промышленные гиганты и представители сферы ЖКХ (Обуховский завод, ГУП «ТЭК», «Водоканал»). Уровень оплаты труда на рабочих специальностях конкурентоспособен «даже принимая во внимание боевые выплаты», подчеркнул Александр Павлов. В сегменте высшего образования популярностью пользуются специальности в ИТ-сфере.
По словам Павлова, 29 человек решили пойти работать водителями такси в «крупнейшем федеральном агрегаторе». Некоторые ветераны — открыть свое дело: сейчас фонд и городские власти помогают 17 бойцам в этом начинании. «Если их дело будет жить, туда могут быть трудоустроены и другие их сослуживцы», — подчеркнул он.
О предприятиях, которые уже взяли на работу участников СВО, рассказал врио главы комитета по промышленной политике Александр Ситов. В качестве примера он привел АО «Северный пресс», которое наняло 29 ветеранов, как из числа мобилизованных, так и добровольцев. «Кингисеппский машиностроительный завод» трудоустроил более 50 участников специальной военной операции. По его словам, практически все они прошли обучение и получили повышение квалификации. Мебельная фабрика «Астра» приняла в коллектив участника СВО, который потерял обе ноги. Ему предоставили квартиру рядом с предприятием и раз в неделю возят в бассейн, отметил Александр Ситов.
Как власти города будут помогать участникам СВО искать работу.
Сейчас в Петербурге 7800 рабочих мест сохранены за работниками, ушедшими на СВО, рассказал вице-губернатор Владимир Княгинин. Смольный продлил контракты с теми, кто ушел на фронт с городских предприятий, напомнил он. В сфере городского хозяйства создан реестр из 6000 вакансий для вернувшихся домой участников боевых действий. Также сформирован список доступных профессий и разработаны курсы переподготовки, отметил чиновник. Переобучение может понадобиться. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что жителям других регионов предлагали заключать контракт с Минобороны в Петербурге, одновременно устраивая их на работу на городские предприятия, чтобы получать доплаты от работодателя во время прохождения службы.
По словам Владимира Княгинина, набор в вузы по квотам для участников СВО и членов их семей вырос в полтора раза в 2024 году по сравнению с 2023-м. 150 человек принимают участие во втором наборе программы «Время героев», участники первого набора уже занимают управленческие должности.
«Время героев» — это хорошо, но это маленькая часть. Нужно понимать, что большое количество воинов придет и их нужно всех абсолютно занять", — возразил Александр Беглов. Глава города предложил создать межведомственную комиссию или рабочую группу, которая будет заниматься вопросами трудоустройства ветеранов. Помимо представителей комитета по труду в нее должны войти сотрудники комитета по социальной политике, комитета по образования и главы районов. Последним предстоит провести учет тех, кто ушел из каждого из них на СВО. Вернувшись с фронта, люди, скорее всего, захотят работать рядом с местом проживания, пояснил губернатор.
Также глава города поручил провести инвентаризацию рабочих мест, куда смогут устроиться вернувшиеся бойцы. В качестве приоритетных сфер Александр Беглов назвал школы и военкоматы. После переобучения или получения дополнительного образования ветераны смогут устроиться на предприятия городского хозяйства, в жилищные агентства и на промышленные предприятия, отметил он. Городские власти уже составляют реестр предприятий, которые готовы брать на работу ветеранов и членов их семей, рассказал глава комитета по труду и занятости Василий Пониделко.
«Всеобъемлющая программа» также должна включать не только возможности обучения или переобучения, но и подготовку к поступлению в вузы или колледжа, отметил Александр Беглов. Также необходимо модернизировать систему трудоустройства детей-сирот и людей с ограниченными возможностями. «Особое внимание должно уделяться тем, кто имеет ранение. Если человек засядет дома, ничего хорошего нет. По мере возможности нужно ходить на работу. Это востребованность и еще и заработок», — заявил он. По словам губернатора, ветераны «с учетом ограничений функций по здоровью» смогут найти работу в сфере городского хозяйства: «Мы можем дать преференции и зарезервировать соответствующие места».