«Если человек засядет дома, ничего хорошего нет». Смольный готовит тысячи рабочих мест для ветеранов СВО

«Всеобъемлющая программа» также должна включать не только возможности обучения или переобучения, но и подготовку к поступлению в вузы или колледжа, отметил Александр Беглов. Также необходимо модернизировать систему трудоустройства детей-сирот и людей с ограниченными возможностями. «Особое внимание должно уделяться тем, кто имеет ранение. Если человек засядет дома, ничего хорошего нет. По мере возможности нужно ходить на работу. Это востребованность и еще и заработок», — заявил он. По словам губернатора, ветераны «с учетом ограничений функций по здоровью» смогут найти работу в сфере городского хозяйства: «Мы можем дать преференции и зарезервировать соответствующие места».