Самозанятым и индивидуальным предпринимателям разрешат работать риелторами

Всё это звучит довольно амбициозно, но в самом парламенте признают — предстоит ещё немало работы, прежде чем новый закон приобретёт окончательный вид. Некоторые нормы требуют уточнения, а механизмов реализации пока больше на бумаге, чем в реальности.