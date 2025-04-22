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Самозанятым и индивидуальным предпринимателям разрешат работать риелторами

Vaib.uz (Узбекистан. 22 апреля). В Законодательной палате Олий Мажлиса началось обсуждение законопроекта «О риелторской деятельности».

Документ был принят депутатами в первом чтении, и уже сейчас вызывает живой интерес как среди участников рынка, так и у обычных граждан.

Согласно проекту, самозанятые и индивидуальные предприниматели смогут официально оказывать услуги в качестве агентов по недвижимости. Иными словами, теперь деятельность так называемых «маклеров» хотят легализовать, выведя её из тени и обеспечив государственный контроль. Это шаг к упорядочиванию рынка риелторских услуг и сокращению нелегальных схем.

Ещё одна важная инициатива — внедрение электронных систем для торговли недвижимостью и осуществления безналичных расчетов. Новая система будет работать по принципу «единого окна», что, как ожидается, упростит и ускорит процессы сделок с недвижимостью.

Законопроект также предполагает расширение полномочий профессиональных объединений, работающих в сфере риелторской деятельности. Также планируется создание «Единого реестра риелторских субъектов» — общедоступной цифровой базы, где можно будет проверить, кто имеет право оказывать услуги в этой сфере и на каких условиях.

Всё это звучит довольно амбициозно, но в самом парламенте признают — предстоит ещё немало работы, прежде чем новый закон приобретёт окончательный вид. Некоторые нормы требуют уточнения, а механизмов реализации пока больше на бумаге, чем в реальности.

Ждём разъяснений и доработок ко второму и третьему чтению — именно тогда станет понятно, каким именно будет новый порядок на рынке недвижимости в Узбекистане.