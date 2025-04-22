Полисы союзной автостраховки будут в электронном виде

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Договор страховании по союзному ОСАГО будут заключаться исключительно в электронном виде, сообщила начальник управления методологии обязательного страхования и международных связей Белорусского бюро по транспортному страхованию Раиса Александрович на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
«Подтверждением заключения договора союзного страхования является запись в базе данных по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Белорусского бюро по транспортному страхованию…», — отметила Александрович.
Она объяснила, что гражданин или юрлицо, которые заключили договор союзного ОСАГО, получат «визуальную форму» на электронную почту. Причем на территории Беларуси ее не обязательно распечатывать. Все госорганы, которые уполномочены проверят страховку, имеют доступ к информационной базе.
Выезжая на территорию РФ, визуальную форму договора надо распечатать и предъявлять по требованию сотрудника ГИБДД. Или же можно сохранить ее на своем смартфоне, пояснила Раиса Александрович.
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Она также отметила, что между российской и белорусской сторонами налажено информационное взаимодействие по базе союзных договоров ОСАГО, которые будут заключаться с 23 апреля 2025 года.
В том числе автовладельцы смогут через сайт Белорусского бюро по транспортному страхованию уточнять, с кем они ранее заключали такой договор и получать визуальную форму. При этом заключать договор можно как через онлайн-сервисы, так и лично в офисе страховой компании.
Список таких организаций есть на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. Это шесть ведущих компаний, на которые приходится примерно 98% рынка в республике.