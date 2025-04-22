Ержан Биржанов получил новую должность

В соответствии с утвержденной повесткой дня были подведены итоги деятельности федерации за 2023−2024 годы, определены приоритетные направления дальнейшего развития, а также проведены выборы президента федерации. По итогам голосования Ержан Ерикович Биржанов избран президентом Федерации триатлона Казахстана. До настоящего времени он занимал должность первого вице-президента. Полномочия прежнего главы Даурена Адильбекова прекращены досрочно.