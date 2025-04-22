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Foreign Affairs: миротворческий контингент на Украине не станет решением проблемы

«Коалиция желающих», созданная лидерами Великобритании и Франции, может показаться новаторской и смелой инициативой, однако это старомодное мышление, замаскированное под новое, пишет Барри Позен в статье для Foreign Affairs.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Европейцы могут называть эти силы как угодно, но это просто переформатирование балканской миротворческой модели НАТО 1990-х годов для Украины, считает автор. По всей стране будут распределены небольшие военные силы, чтобы подать России сдерживающий сигнал, но их боевая мощь будет ограничена, а доверие к ним будет зависеть от «резервной» поддержки США, говорится в статье.

Реализация плана Макрона-Стармера, по мнению Позена, зависит от поддержки Дональда Трампа и молчаливого согласия Владимира Путина. И оба они уже отказались от назначенных им ролей.

Вероятность того, что Трамп вынудит США вести войну на Украине, ничтожна мала. Как и шанс того, что Макрону и Стармеру удастся с помощью их «коалиции желающих» вернуть своенравную Америку в НАТО, что уже неоднократно и категорически отвергал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Для Путина принятие европейской схемы означало бы отказ от ключевой цели Кремля: не допустить Украину в НАТО, а НАТО — на Украину. Дипломатическая тонкость европейских лидеров, которые пытаются замаскировать свои усилия и вырвать Украину из «пасти поражения», заслуживают высокой оценки. Но очень маловероятно, что Путин или Трамп клюнут на это, говорится в статье.

Но, даже если Трамп и Путин согласятся с такой схемой, европейцам следует отказаться от нее, поскольку постоянная ротация европейских сил не является формулой боеспособной армии, отмечает Позен.

«Коалиция желающих», на его взгляд, не обладает достаточной маневренностью и не в состоянии консолидировать достаточную боевую мощь, чтобы стать «концентрированным кулаком», способным вести независимые боевые действия либо под знаменем НАТО, либо под знаменем ЕС.

Европейцы до сих пор не укрепили Польшу, которая, по мнению автора, в силу своих размеров, местоположения и топографии является одновременно восточной опорой европейской обороны и идеальной базой для противодействия внешним угрозам в отношении Украины, стран Балтии и юго-востока континента.

Европейские страны НАТО до сих пор не выполнили «Инициативу по обеспечению готовности», предложенную экс-министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Она предусматривала, что НАТО сможет развернуть 30 батальонов, 30 эскадрилий и 30 кораблей в Восточной Европе за 30 дней. Эти четыре тридцатки так и не были достигнуты, хотя США почти наверняка были бы ключевым участником данного проекта, предполагает Позен. Поэтому, на его взгляд, трудно представить, что Европа сможет добиться успехов на Украине с нынешним состоянием консолидации, боеготовности, мобильности и военного планирования.