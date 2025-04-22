Foreign Affairs: миротворческий контингент на Украине не станет решением проблемы

Европейские страны НАТО до сих пор не выполнили «Инициативу по обеспечению готовности», предложенную экс-министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Она предусматривала, что НАТО сможет развернуть 30 батальонов, 30 эскадрилий и 30 кораблей в Восточной Европе за 30 дней. Эти четыре тридцатки так и не были достигнуты, хотя США почти наверняка были бы ключевым участником данного проекта, предполагает Позен. Поэтому, на его взгляд, трудно представить, что Европа сможет добиться успехов на Украине с нынешним состоянием консолидации, боеготовности, мобильности и военного планирования.