Foreign Affairs: миротворческий контингент на Украине не станет решением проблемы

Европейцы могут называть эти силы как угодно, но это просто переформатирование балканской миротворческой модели НАТО 1990-х годов для Украины, считает автор. По всей стране будут распределены небольшие военные силы, чтобы подать России сдерживающий сигнал, но их боевая мощь будет ограничена, а доверие к ним будет зависеть от «резервной» поддержки США, говорится в статье.
Вероятность того, что Трамп вынудит США вести войну на Украине, ничтожна мала. Как и шанс того, что Макрону и Стармеру удастся с помощью их «коалиции желающих» вернуть своенравную Америку в НАТО, что уже неоднократно и категорически отвергал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Для Путина принятие европейской схемы означало бы отказ от ключевой цели Кремля: не допустить Украину в НАТО, а НАТО — на Украину. Дипломатическая тонкость европейских лидеров, которые пытаются замаскировать свои усилия и вырвать Украину из «пасти поражения», заслуживают высокой оценки. Но очень маловероятно, что Путин или Трамп клюнут на это, говорится в статье.
Но, даже если Трамп и Путин согласятся с такой схемой, европейцам следует отказаться от нее, поскольку постоянная ротация европейских сил не является формулой боеспособной армии, отмечает Позен.
Европейцы до сих пор не укрепили Польшу, которая, по мнению автора, в силу своих размеров, местоположения и топографии является одновременно восточной опорой европейской обороны и идеальной базой для противодействия внешним угрозам в отношении Украины, стран Балтии и юго-востока континента.
Европейские страны НАТО до сих пор не выполнили «Инициативу по обеспечению готовности», предложенную экс-министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Она предусматривала, что НАТО сможет развернуть 30 батальонов, 30 эскадрилий и 30 кораблей в Восточной Европе за 30 дней. Эти четыре тридцатки так и не были достигнуты, хотя США почти наверняка были бы ключевым участником данного проекта, предполагает Позен. Поэтому, на его взгляд, трудно представить, что Европа сможет добиться успехов на Украине с нынешним состоянием консолидации, боеготовности, мобильности и военного планирования.