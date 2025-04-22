Ранее New York Post со ссылкой на анонимный источник в администрации Трампа сообщала, что украинское руководство рассматривает возможность отказа от 20% территорий, которые вошли в состав РФ по итогам референдумов. При этом, по информации высокопоставленного чиновника, Киев не планирует окончательно отказываться от территориальных претензий.
Депутат Красов, комментируя публикацию New York Post, заявил «Инфо 24», что Киев вместе с западными кураторами пытается затянуть конфликт на долгие годы. «Для чего им нужна вот эта вот передышка? Для того, чтобы опять запустить свой военно-промышленный комплекс, нарастить поставки вооружения на Украину и подготовить вооруженные силы к дальнейшим боевым действиям», — пояснил парламентарий.
Красов подчеркнул, что Россия готова к мирному решению украинского конфликта, но при условии устранения его причин. В их числе — денацификация и демилитаризация Украины. Также актуальными остаются требования Москвы о закреплении за Украиной нейтрального статуса, что предполагает невозможность вхождения страны в военные блоки и отсутствие ядерного потенциала на ее территории.
Депутат напомнил о заявлениях президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, адресованных руководству США и лидерам стран ЕС. Они неоднократно подчеркивали, что мирное урегулирование ситуации на Украине возможно только после устранения первопричин конфликта. Красов уверен, что пока Киев не устранит причины конфликта, переговоры о территориальных уступках невозможны. Он также выразил мнение, что текущие предложения со стороны Киева являются лишь попыткой сохранить власть, затянуть конфликт и переложить ответственность за отсутствие прогресса в переговорах на Россию.
Ранее Зеленский обвинил власти США в попытке дистанцироваться от урегулирования конфликта. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что в американской политике в настоящее время усиливаются пророссийские взгляды, что вызывает обеспокоенность украинского руководства. Глава киевского режима предложил Дональду Трампу посетить Украину, выразив надежду, что это поможет изменить точку зрения американского лидера на ситуацию.