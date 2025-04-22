Депутат напомнил о заявлениях президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, адресованных руководству США и лидерам стран ЕС. Они неоднократно подчеркивали, что мирное урегулирование ситуации на Украине возможно только после устранения первопричин конфликта. Красов уверен, что пока Киев не устранит причины конфликта, переговоры о территориальных уступках невозможны. Он также выразил мнение, что текущие предложения со стороны Киева являются лишь попыткой сохранить власть, затянуть конфликт и переложить ответственность за отсутствие прогресса в переговорах на Россию.