CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным президенту США

«Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает», — прокомментировал Сафронов свою работу в интервью телеканалу.