CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным президенту США

На картине хозяин Белого дома изображен с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице — напоминание о моменте покушения на него во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. За спиной президента развевается американский флаг, а на фоне видна Статуя Свободы и район Манхэттен Нью-Йорка.
«Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает», — прокомментировал Сафронов свою работу в интервью телеканалу.
По его словам, получив заказ на портрет, он сразу понял, что эта работа может помочь сближению двух стран, и поэтому не стал брать за нее деньги. Художник при этом отметил, что позднее с ним связался сам президент, назвав портрет Трампа важным шагом для улучшения отношений Москвы и Вашингтона.
В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент Путин передал американскому лидеру прекрасный портрет от ведущего российского художника. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подарок личный и в Кремле не хотели бы давать какую-то дополнительную информацию.