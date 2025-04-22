СМИ: Индонезия неожиданно стала поводом для военного соперничества крупных держав

По словам Брото Вардойо, старшего доцента кафедры международных отношений Индонезийского университета, соперничество великих держав в отношении Индонезии в ближайшее время не ослабнет. А любой крен этой стратегически расположенной страны в ту или иную сторону будет иметь последствия для динамики в регионе и приведет к увеличению иностранного военного и полувоенного присутствия в Юго-Восточной Азии. Индонезии лишь необходимо осторожно разыгрывать свои карты и оставаться верной своей «политике неприсоединения», подчеркивает издание.