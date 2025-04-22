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СМИ: Индонезия неожиданно стала поводом для военного соперничества крупных держав

Пока Китай и США конкурируют за влияние в Юго-Восточной Азии на фоне тарифной войны, Индонезия — крупнейшая экономика региона и ключевая морская держава — превратилась в центральное поле битвы в стратегическом соревновании с высокими ставками, пишет The Star.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в последние недели Пекин и Вашингтон изучали возможности углубления экономических и военных связей с Джакартой. Обе сверхдержавы стремятся укрепить свое присутствие в Индонезии, которую пересекают ключевые морские торговые пути и которая служит буфером между соперничающими блоками.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Индонезии Сугионо 16 апреля провели встречу в Вашингтоне, где обсудили военное и экономическое сотрудничество двух стран. После этой встречи появились сообщения о том, что Джакарта рассматривает возможность многомиллиардной закупки военной техники американского производства, включая истребители и боеприпасы.

Пять дней спустя, 21 апреля, прошел первый диалог в формате «2+2» между министрами иностранных дел и обороны Китая и Индонезии. Они обсуждали вопросы разоружения и сотрудничества в сфере морской безопасности. А перед турне председателя КНР Си Цзиньпина по Юго-Восточной Азии, состоявшимся на прошлой неделе, он провел телефонный разговор с президентом Индонезии Прабово Субианто. Это подтверждает, что Пекин рассматривает Джакарту как ключевого регионального партнера, говорится в статье.

На протяжении всего этого взаимодействия Индонезия доказала свою способность лавировать между крупными державами, не сближаясь ни с одной из них, что, по мнению аналитиков, является отличительной чертой ее независимой внешней политики.

Россия тоже фигурирует в стратегическом уравнении. 14 апреля появились сообщения со ссылкой на анонимные правительственные источники о том, что Москва якобы рассматривает возможность создания военной базы в самой восточной провинции Индонезии — Папуа. Хотя официальные лица Индонезии эти сообщения опровергли, они вызывали обеспокоенность в соседней Австралии, где аналитики предупредили, что российское военное присутствие может повлиять на долгосрочную обстановку в сфере безопасности в Канберре.

Как считает Фитриани Бинтанг Тимур, военный аналитик из Австралийского института стратегической политики, подход президента Прабово «друзья для всех» позволяет Индонезии взаимодействовать не только с западными державами, но и с Китаем и Россией.

Индонезия только выигрывает от того, что может отгородиться от близких отношений с крупными державами, которые добиваются ее расположения в экономическом, политическом и стратегическом плане.

Фитриани Бинтанг Тимур
военный аналитик из Австралийского института стратегической политики

Игра крупных держав друг против друга позволяет ей сохранять стратегическую автономию и иметь рычаги влияния на переговорах, добавила она.

По словам Брото Вардойо, старшего доцента кафедры международных отношений Индонезийского университета, соперничество великих держав в отношении Индонезии в ближайшее время не ослабнет. А любой крен этой стратегически расположенной страны в ту или иную сторону будет иметь последствия для динамики в регионе и приведет к увеличению иностранного военного и полувоенного присутствия в Юго-Восточной Азии. Индонезии лишь необходимо осторожно разыгрывать свои карты и оставаться верной своей «политике неприсоединения», подчеркивает издание.