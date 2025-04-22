СМИ: Индонезия неожиданно стала поводом для военного соперничества крупных держав

Согласно статье, в последние недели Пекин и Вашингтон изучали возможности углубления экономических и военных связей с Джакартой. Обе сверхдержавы стремятся укрепить свое присутствие в Индонезии, которую пересекают ключевые морские торговые пути и которая служит буфером между соперничающими блоками.
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Индонезии Сугионо 16 апреля провели встречу в Вашингтоне, где обсудили военное и экономическое сотрудничество двух стран. После этой встречи появились сообщения о том, что Джакарта рассматривает возможность многомиллиардной закупки военной техники американского производства, включая истребители и боеприпасы.
Пять дней спустя, 21 апреля, прошел первый диалог в формате «2+2» между министрами иностранных дел и обороны Китая и Индонезии. Они обсуждали вопросы разоружения и сотрудничества в сфере морской безопасности. А перед турне председателя КНР Си Цзиньпина по Юго-Восточной Азии, состоявшимся на прошлой неделе, он провел телефонный разговор с президентом Индонезии Прабово Субианто. Это подтверждает, что Пекин рассматривает Джакарту как ключевого регионального партнера, говорится в статье.
Россия тоже фигурирует в стратегическом уравнении. 14 апреля появились сообщения со ссылкой на анонимные правительственные источники о том, что Москва якобы рассматривает возможность создания военной базы в самой восточной провинции Индонезии — Папуа. Хотя официальные лица Индонезии эти сообщения опровергли, они вызывали обеспокоенность в соседней Австралии, где аналитики предупредили, что российское военное присутствие может повлиять на долгосрочную обстановку в сфере безопасности в Канберре.
Как считает Фитриани Бинтанг Тимур, военный аналитик из Австралийского института стратегической политики, подход президента Прабово «друзья для всех» позволяет Индонезии взаимодействовать не только с западными державами, но и с Китаем и Россией.
Индонезия только выигрывает от того, что может отгородиться от близких отношений с крупными державами, которые добиваются ее расположения в экономическом, политическом и стратегическом плане.
Игра крупных держав друг против друга позволяет ей сохранять стратегическую автономию и иметь рычаги влияния на переговорах, добавила она.
По словам Брото Вардойо, старшего доцента кафедры международных отношений Индонезийского университета, соперничество великих держав в отношении Индонезии в ближайшее время не ослабнет. А любой крен этой стратегически расположенной страны в ту или иную сторону будет иметь последствия для динамики в регионе и приведет к увеличению иностранного военного и полувоенного присутствия в Юго-Восточной Азии. Индонезии лишь необходимо осторожно разыгрывать свои карты и оставаться верной своей «политике неприсоединения», подчеркивает издание.