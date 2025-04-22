Власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны

КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Кишиневские власти приняли решение, что 9 мая на главной площади Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, желающим отметить День Победы придется искать другие локации, заявил во вторник лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
Закончилось рабочее совещание в мэрии города Кишинева, посвященное подготовке к мероприятиям, которые пройдут в нашей столице 9 мая. Был озвучен сюрприз от властей, представитель госканцелярии, правительства заявил, что 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может.
По его словам, 9 мая на площади будет открыт европейский городок, в работе которого примут участие правительство, президент Молдавии и 21 европейское посольство.
«Людям, которые намерены отмечать День Победы пока ничего не предложили, скорее всего нас будут пытаться выжить на ближайшие улицы, создавая риск давки… Сегодня мы предложили госканцелярии найти оптимальное решение, чтобы достойно встретить 80-ю годовщину Победы, без нападок друг на друга, без проявления агрессии. Следующее заседание ответственных служб состоится послезавтра, в четверг», — добавил Петрович.
Он напомнил, что 9 мая в качестве Дня Победы отмечается в Молдавии как государственный праздник беспрерывно уже 60 лет — с 9 мая 1965 года. Все эти годы главным местом сбора граждан всегда была площадь Победы, переименованная в 1990-е годы в площадь Великого национального собрания.
В Молдавии 20 апреля 2023 года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. За ношение георгиевской ленты физическим лицам в Молдавии может грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 980 долларов.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.