Последние зарубежные новости за 22 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

NYP: Киев готов отказаться от 20 процентов территорий
Украина, согласно заявлению высокопоставленного чиновника США, может согласиться на отказ от 20%, пока это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре. Представители Киева на переговорах с делегацией США на прошлой неделе уделили особое внимание вопросу регионов, включенных в состав России после референдумов.
Bloomberg: Макрон рассматривает возможность роспуска парламента
Макрон рассматривает возможность распустить парламент и провести внеочередные выборы уже осенью 2025 года. Вопрос обсуждается с приближенными, однако окончательного решения пока нет.
СМИ: Япония впервые предоставит Украине спутниковые данные
Япония впервые предоставит Украине спутниковые данные для разведки. iQPS передаст снимки с SAR-спутников. Это стало возможным после временного отказа США делиться такой информацией. Соглашение подписано с ГУР Украины.
Bild: Турция метит на место США в Сирии
США начали частичный вывод войск из Сирии, Эрдоган усиливает военное присутствие на севере страны. Bild пишет, что Турция стремится к контролю над регионом, что вызывает обеспокоенность у Израиля.
Handelsblatt: Германия хочет перебросить войска НАТО на восток
Бундесвер ведет переговоры с Lufthansa, Deutsche Bahn и Rheinmetall о переброске войск НАТО на восток в случае конфликта. Handelsblatt сообщает о проблемах логистики, включая дефицит дизельных локомотивов и различие в ширине колеи.