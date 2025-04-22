Последние зарубежные новости за 22 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Украина, согласно заявлению высокопоставленного чиновника США, может согласиться на отказ от 20%, пока это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре. Представители Киева на переговорах с делегацией США на прошлой неделе уделили особое внимание вопросу регионов, включенных в состав России после референдумов.