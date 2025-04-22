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Последние зарубежные новости за 22 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 22 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

NYP: Киев готов отказаться от 20 процентов территорий

Источник: Getty Images

Украина, согласно заявлению высокопоставленного чиновника США, может согласиться на отказ от 20%, пока это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре. Представители Киева на переговорах с делегацией США на прошлой неделе уделили особое внимание вопросу регионов, включенных в состав России после референдумов.

Bloomberg: Макрон рассматривает возможность роспуска парламента

Источник: AP 2024

Макрон рассматривает возможность распустить парламент и провести внеочередные выборы уже осенью 2025 года. Вопрос обсуждается с приближенными, однако окончательного решения пока нет.

СМИ: Япония впервые предоставит Украине спутниковые данные

Источник: Reuters

Япония впервые предоставит Украине спутниковые данные для разведки. iQPS передаст снимки с SAR-спутников. Это стало возможным после временного отказа США делиться такой информацией. Соглашение подписано с ГУР Украины.

Bild: Турция метит на место США в Сирии

Источник: Reuters

США начали частичный вывод войск из Сирии, Эрдоган усиливает военное присутствие на севере страны. Bild пишет, что Турция стремится к контролю над регионом, что вызывает обеспокоенность у Израиля.

Handelsblatt: Германия хочет перебросить войска НАТО на восток

Источник: Reuters

Бундесвер ведет переговоры с Lufthansa, Deutsche Bahn и Rheinmetall о переброске войск НАТО на восток в случае конфликта. Handelsblatt сообщает о проблемах логистики, включая дефицит дизельных локомотивов и различие в ширине колеи.