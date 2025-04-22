В Молдове более года отсутствует посол США: Новая администрация Белого дома несколько раз упомянула нашу страну исключительно в связи с отменой финансирования ПАС

«Четыре года президент все стелила себе соломку да приговаривала, что хочет сохранить Молдову “на светлой стороне мира”. Настоящий смысл этих слов мы поняли позднее — “не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света”. Орденскую подушечку, на которой живого места не осталось, из Президентуры еще не выносят, но спать на ней уже тревожно, пишет экс-премьер Влад Филат.
После возвращения наших двух горемык из США (отельера и винодела) с импортными пошлинами в рюкзаках, молдавская власть поспешила заявить, что Вашингтон перевел Кишиневу аванс в размере 3,2 млн долларов для отчуждения объектов на республиканском стадионе в Кишиневе, территория которого выделена правительством страны для строительства нового американского посольства.
Сложно не отметить одну неприятную деталь — без малого шесть лет мы носимся с этим стадионом, как с писаной торбой, и каждый раз пытаемся впарить его США перед сменой власти в нашей стране.
За 100 дней правления новая администрация Белого дома действительно несколько раз упомянула Молдову, но каждый раз исключительно в связи с отменой финансирования ристалищ и капищ ПДС, поэтому молдавским чиновникам следовало бы избегать расплывчатых формулировок и уточнить, когда именно был осуществлен трансфер — до или после 20 января?
В Молдове более года отсутствует посол США.
Если к этому добавить, что бывшие послы Дерек Хоган и Кент Логсдон недавно лишились своих должностей в Госдепе, а Келли Адамс-Смит, выдвинутая в марте прошлого года на должность посла президентом США Байденом, до Кишинева так и не доехала, то дело, кажется, больше попахивает служебной проверкой деятельности американской дипмиссии в Кишиневе и аудитом использования средств USAID, чем заботой о строительстве нового здания.
Сложно сказать сохранит ли американское посольство свою деятельность в полном объеме или пройдет через процесс глубокой оптимизации.
Смогут ли Майя Санду и ПДС, остолбенело оставаясь по ту сторону медали Рейнхарда Мона, ходить туда, как в старое доброе время, за горячими обедами для ветеранов гибридных войн (их, вишь, как оттяпали) или уже не допросятся и валидола к 9 мая?
Если перефразировать слова госсекретаря Марко Рубио: «Приглашение для молдавской власти в посольство США — это уже не право, а привилегия».
Будут все же строить США в Молдове новое посольство или со временем Госдепартамент ограничится всего лишь наличием «корпункта» в неинтересной для себя стране, а эффективное общение будет обеспечивать молдавский woke-ambassador в Вашингтоне?
Судя по всему, вопрос закрылся сам собой".
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