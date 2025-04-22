В Молдове более года отсутствует посол США: Новая администрация Белого дома несколько раз упомянула нашу страну исключительно в связи с отменой финансирования ПАС

«Четыре года президент все стелила себе соломку да приговаривала, что хочет сохранить Молдову “на светлой стороне мира”. Настоящий смысл этих слов мы поняли позднее — “не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света”. Орденскую подушечку, на которой живого места не осталось, из Президентуры еще не выносят, но спать на ней уже тревожно, пишет экс-премьер Влад Филат.