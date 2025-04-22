WP узнала, что США выступят с предложением по Крыму и заморозке фронта

Союзники Украины — Франция, Германия и Великобритания — как утверждает газета, постараются отстоять позицию Киева на переговорах в Лондоне и получить для него гарантии безопасности и программы восстановления в обмен на любые территориальные уступки. В частности, страны предложат обеспечить часть программ восстановления Украины за счет замороженных российских активов. Москва считает любые действия со своими активами воровством и обещает отстаивать свои интересы в суде.