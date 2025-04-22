WP узнала, что США выступят с предложением по Крыму и заморозке фронта

США на встрече в Лондоне в среду, 23 апреля, предложат Украине и странам Европы признать Крым в качестве российской территории и заморозить нынешнюю линию фронта в рамках мирного соглашения, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Объем давления на Киев «поразителен», оценил собеседник издания среди западных чиновников. Советник украинского президента, с которым пообщалось издание, сообщил, что предложение США включает идеи, с частью из которых Киев согласен, а с частью — нет.
Союзники Украины — Франция, Германия и Великобритания — как утверждает газета, постараются отстоять позицию Киева на переговорах в Лондоне и получить для него гарантии безопасности и программы восстановления в обмен на любые территориальные уступки. В частности, страны предложат обеспечить часть программ восстановления Украины за счет замороженных российских активов. Москва считает любые действия со своими активами воровством и обещает отстаивать свои интересы в суде.
Свои предложения США представили Украине в Париже 17 апреля, напоминает издание. Американская инициатива включает официальное признание Вашингтоном Крыма как российской территории, а также снятие санкций с Москвы в рамках будущего мирного соглашения, рассказали WP три источника, знакомые с этим вопросом.
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