Reuters: ЕК изучает механизм разрыва газовых контрактов с РФ

В 2021 году российские поставки газа составляли около 45% всего газового импорта ЕС. Большинство стран сообщества приняло согласованное решение отказаться от поставок российского трубопроводного газа после того, как в ответ на санкции Евросоюза Россия обязала все недружественные страны платить за газ в рублях. В прошлом году доля российского газа в балансе ЕС сократилась до 19%. В то же время за последние два года произошел резкий рост закупок российского СПГ странами ЕС, которые выросли на 40% от уровня 2021 года.