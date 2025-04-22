Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: ЕК изучает механизм разрыва газовых контрактов с РФ

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Европейская комиссия изучает законные возможности разрешить компаниям из стран ЕС разрывать действующие контракты с Россией на поставку газа и не платить при этом штрафы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Брюсселе.

Источник: Reuters

По информации источника, в теории европейским фирмам может быть запрещено заключать новые контракты на поставку российских энергоносителей.

В 2021 году российские поставки газа составляли около 45% всего газового импорта ЕС. Большинство стран сообщества приняло согласованное решение отказаться от поставок российского трубопроводного газа после того, как в ответ на санкции Евросоюза Россия обязала все недружественные страны платить за газ в рублях. В прошлом году доля российского газа в балансе ЕС сократилась до 19%. В то же время за последние два года произошел резкий рост закупок российского СПГ странами ЕС, которые выросли на 40% от уровня 2021 года.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году.