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Сергей Елисеев назначен замполпреда президента в СЗФО по Калининградской области

Об этом сообщил губернатор региона.

Источник: Клопс

Первый вице-премьер регионального правительства Сергей Елисеев назначен замполпреда президента в СЗФО по Калининградской области. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

«С сегодняшнего дня Сергей Владимирович Елисеев переходит на новый ответственный пост заместителя полпреда Президента в СЗФО по Калининградской области. Искренне благодарю его за совместную работу — напряжённую, но значимую для области. Курировал множество направлений внутреннего блока, помогал разобраться в его тонкостях. Уверен, его знания и опыт принесут ещё больше пользы нашему региону. Отдельные слова благодарности Роману Викторовичу Балашову за многолетний вклад в развитие области. Настоящий патриот, человек, глубоко понимающий историю российской государственности, культуры и православия», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.

В региональном правительстве Сергей Елисеев курировал вопросы муниципального развития, регионального контроля, природных ресурсов и экологии, градостроительной политики, а также Агентство по имуществу и Службу гостехнадзора.