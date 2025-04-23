Сергей Елисеев назначен замполпреда президента в СЗФО по Калининградской области

«С сегодняшнего дня Сергей Владимирович Елисеев переходит на новый ответственный пост заместителя полпреда Президента в СЗФО по Калининградской области. Искренне благодарю его за совместную работу — напряжённую, но значимую для области. Курировал множество направлений внутреннего блока, помогал разобраться в его тонкостях. Уверен, его знания и опыт принесут ещё больше пользы нашему региону. Отдельные слова благодарности Роману Викторовичу Балашову за многолетний вклад в развитие области. Настоящий патриот, человек, глубоко понимающий историю российской государственности, культуры и православия», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.