Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в общенациональном опросе о членстве Украины в ЕС. Он проголосовал против вступления Киева в сообщество. Об этом Орбан сообщил в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), приложив фотографию заполненного бюллетеня с отметкой «нет» в соответствующей графе.