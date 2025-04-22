Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе

22 апреля о визите Стива Уиткоффа в Москву сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. СМИ писали, что он планирует приехать в Россию после переговоров в Лондоне американских, украинских и европейских чиновников. Белый дом отметил, что спецпосланник американского президента рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным.