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Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Россию на этой неделе, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Вашингтон намерен продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

22 апреля о визите Стива Уиткоффа в Москву сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. СМИ писали, что он планирует приехать в Россию после переговоров в Лондоне американских, украинских и европейских чиновников. Белый дом отметил, что спецпосланник американского президента рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным.

Стив Уиткофф приезжал в Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в здании Президентской библиотеки. Они обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта, в том числе территориальные вопросы.