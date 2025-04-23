Тема Крыма в Лондоне — зачем коллективный Запад заговорил о признании

«Сомневаюсь, что мы услышим серьезные слова о мире из уст “коллективного Зеленского”. Это искушенным и нужно, сами-то они не хотят подставляться. Глобалисты, конечно, очень сильные и дают бой (президенту США Дональду) Трампу, но тертые калачи, в отличие от Зеленского, и всегда учитывают проигрыш, который если будет, то всех собак повесят на него», — пояснил свое мнение Шипилин.