Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге

Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Контакты президента РФ и спецпосланника президента США посвящены украинскому урегулированию, Москва исходит из того, что подобные контакты будут продолжены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков 17 апреля выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по ситуации на Украине, которые она передала через Уиткоффа.