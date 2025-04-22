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Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях разговора президента РФ и спецпосланника США, посоветовать ориентироваться на первоисточники, поскольку сейчас публикуется много фейков.

Источник: РИА Новости

Газета Financial Times сообщила, что Путин якобы озвучил Уиткоффу на встрече в Петербурге предложение остановить конфликт по нынешней линии фронта.

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — сказал он.

Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Контакты президента РФ и спецпосланника президента США посвящены украинскому урегулированию, Москва исходит из того, что подобные контакты будут продолжены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков 17 апреля выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по ситуации на Украине, которые она передала через Уиткоффа.