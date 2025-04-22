CNN: автором портрета Трампа, подаренного ему Путиным, оказался Никас Сафронов

Художник также рассказал историю создания картины. Однажды его посетили «какие-то люди», которые сказали, что просят его «нарисовать Трампа таким, каким он его видит». Сафронов не знал, кто были эти люди, и даже не пытался установить это, так как у него «есть клиенты, которые не вдаются в подробности». При этом он догадывался, что за ними стоит Кремль.