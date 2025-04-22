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Песков заявил о множестве фейков на фоне разговора Путина и Уиткоффа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вокруг разговора главы российского государства Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа появилось множество фейков. Он посоветовал руководствоваться только первоисточниками.

Источник: Life.ru

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — сказал Песков.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Владимир Путин, вероятно, готов обсудить прекращение огня на Украине с фиксацией текущей линии фронта. В статье указали, что предложение могло прозвучать во время встречи с Уиткоффом.

Как сообщал Life.ru, Стив Уиткофф намерен снова посетить Россию — на этот раз Москву. Его предыдущий визит состоялся 11 апреля в Санкт-Петербург, где у дипломата прошла встреча с Владимиром Путиным. Их беседа длилась 4,5 часа. Позже спецпосланник американского лидера сообщил о том, что обсуждение касалось территорий в контексте украинского конфликта.