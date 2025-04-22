В Буркина-Фасо заявили о попытке госпереворота в стране

В сентябре прошлого года Сана сообщил, что в Буркина-Фасо раскрыли и предотвратили крупный заговор, направленный на подрыв безопасности страны. Чиновник отметил, что граждане страны, находящиеся за границей, в частности в Кот-д’Ивуаре, совместно с военными пытались дестабилизировать ситуацию в стране при поддержке иностранных сил.