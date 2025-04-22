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Хуситы заявили об ударах по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о проведении военных операций против американских авианосных групп в Красном и Аравийском морях. Как сообщил официальный представитель вооружённых формирований повстанцев Яхья Сариа, ракетные и беспилотные подразделения движения атаковали авианосцы ВМС США Harry S. Truman и Carl Vinson, а также сопровождающие их корабли.

Источник: Life.ru

По утверждению представителя хуситов, в ходе двух отдельных операций были применены крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Реакции США на это заявление пока не последовало.

18 апреля хуситы из Йемена также провели масштабную атаку на американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson. В ходе этого нападения были задействованы как крылатые ракеты, так и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, мятежная группировка «Ансар Аллах» осуществила ракетный удар по израильскому военному объекту, расположенному в районе тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.