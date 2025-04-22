Хуситы заявили об ударах по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson

18 апреля хуситы из Йемена также провели масштабную атаку на американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson. В ходе этого нападения были задействованы как крылатые ракеты, так и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, мятежная группировка «Ансар Аллах» осуществила ракетный удар по израильскому военному объекту, расположенному в районе тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.