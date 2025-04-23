В Туапсе 25 апреля пройдут учения со стрельбами

В связи с проведением учений 25 апреля будет приостановлено судоходство в акватории порта Туапсе.
По информации пресс-службы районной администрации, 25 апреля с 11:00 до 15:00 в морском порту Туапсе Новороссийская военно-морская база проведет учения по отражению атак безэкипажных катеров с учебными стрельбами. В этот период движение любых судов, включая маломерные, в акватории порта и на подходах к нему будет ограничено.
Власти обращаются к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие.
Напомним, что 23 апреля аналогичные учения проходили в акватории морского порта Новороссийска с участием дежурных сил Новороссийской ВМБ. В ходе этих учений отрабатывались действия по отражению атак безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельб из артиллерийской установки.