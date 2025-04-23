В Туапсе 25 апреля пройдут учения со стрельбами

По информации пресс-службы районной администрации, 25 апреля с 11:00 до 15:00 в морском порту Туапсе Новороссийская военно-морская база проведет учения по отражению атак безэкипажных катеров с учебными стрельбами. В этот период движение любых судов, включая маломерные, в акватории порта и на подходах к нему будет ограничено.