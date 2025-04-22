FT: РФ предложила остановить боевые действия на Украине по линии фронта

«Можно по-разному об этом говорить, но это не официальное предложение Украине. Если будет официальное такое предложение, мы сразу отреагируем на это, и вы будете об этом знать. Такие сигналы звучали, и в медиа они звучат, и будут звучать и дальше», — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга во вторник.