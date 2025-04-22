Посол РФ сообщил, что Россия и Венесуэла готовятся отметить День Победы

Россия и Венесуэла ведут совместную подготовку к празднованию юбилея со дня Победы. Посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров встретился с председателем МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто. Они обсудили вопросы сотрудничества, передает ТАСС.
Российский представитель сообщил, что посольство РФ ведет подготовку совместных с Венесуэлой мероприятий ко Дню Победы. Кроме того, Сергей Мелик-Багдасаров и глава иностранного МИД обсудили итоги переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с венесуэльским коллегой.
«В ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем обсуждены наиболее актуальные вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и отношений наших стран», — заявил российский посол.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко обратил внимание на призывы ЕС не посещать Москву на 9 мая. Он отметил, что это означает лишь глубину морального и любого другого падения европейских представителей.