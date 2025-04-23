Отправлявший «послание Путину» конгрессмен США дал заднюю и заявил, что стрелял на полигоне

Также журналисты обратились за разъяснениями пресс-секретарю Фитцпатрика, которая через некоторо время заявила, что конгрессмен действительно был на Украине, однако не стрелял по российским позициям, а просто «тренировался на артиллерийском полигоне». Посчитав такой ответ неубедительным, издание уточнило, почему в посте Фицпатрика не говорилось о полигоне, и получили ещё более невразумительный ответ — якобы потому что военнослужащие ВСУ просили конгрессмена не рассказывать, что у них есть тренировочные полигоны.