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Отправлявший «послание Путину» конгрессмен США дал заднюю и заявил, что стрелял на полигоне

Американский конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик, побывавший на позициях ВСУ и хваставшийся в соцсетях стрельбой по российской территории из артиллерийского орудия снарядами с «личным посланием» заявил, что всё происходило на тренировочном полигоне ВСУ, а никакой стрельбы по российским позициям не было. Об этом сообщает журнал Federalist, связавшийся с пресс-секретарём парламентария.

Источник: Life.ru

Редакция журнала запросила комментарии у Пентагона, Госдепа и Белого дома по поводу «гастролей» Фитцпатрика, уточнив была ли поездка согласована с какой-либо из этих инстанций. Запрос остался без ответа.

Также журналисты обратились за разъяснениями пресс-секретарю Фитцпатрика, которая через некоторо время заявила, что конгрессмен действительно был на Украине, однако не стрелял по российским позициям, а просто «тренировался на артиллерийском полигоне». Посчитав такой ответ неубедительным, издание уточнило, почему в посте Фицпатрика не говорилось о полигоне, и получили ещё более невразумительный ответ — якобы потому что военнослужащие ВСУ просили конгрессмена не рассказывать, что у них есть тренировочные полигоны.

Напомним, пост, в котором Фитцпатрик бахвалится тем, что побывал на позициях ВСУ у российской границы и подписал артиллерийский снаряд «для Владимира Путина», появился в его соцсетях 18 апреля. Для острого словца конгрессмен добавил, что «послание попало точно в цель». Это и так выглядело нелепо, а когда «бравый» республиканец пошёл на попятную, то сделал из себя посмешище.