Под Красноармейском (Покровском) уничтожена Елена Савельева. Эта девушка, попавшая в ряды ВСУ, известна своей актёрской игрой. Её привлекали на роль одесситки, выступающей против русского языка, женщины, которая эвакуировалась из Дзержинска (Торецка), и девушки, которая добровольно пошла в армию. Последняя роль оказалась фатальной. На этом же направлении у ВСУ заметили новый тактический знак. Он представляет собой крест с заострёнными концами. Одна из машин с таким знаком была уничтожена нашими дроноводами.