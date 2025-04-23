Курская область, 23 апреля.
Группировке войск «Север» удалось освободить Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. У боевиков ВСУ стояла задача максимально его разрушить.
— Сатанисты, даже покидая Курскую область, постарались максимально разрушить православную святыню, прикрываясь её обителью, — заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, добавив, что монастырь будет восстановлен.
За прошедшие сутки нашим войскам удалось ликвидировать свыше 160 вэсэушников. Уничтожены танк, десяток автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномёт, зенитный ракетный комплекс ОСА-АКМ и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БпЛА, склады боеприпасов и технического имущества. Сообщается, что ВСУ перестали использовать в боях в Курской области западную технику. Причиной этому называют страх командования потерять ценные машины. Вместе с этим в приграничье переброшены группы БПЛА. В их задачи входит удержание оставшихся позиций.
Донецкая Народная Республика, 23 апреля.
В Донецкой Народной Республике под контроль России перешла Сухая Балка. Военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что для продвижения на этом направлении требуется забрать опорные пункты ВСУ севернее населённого пункта.
— Хорошо работают здесь наши дронщики, которые по большому счёту и создают предпосылки для движения вперёд, — отметил он.
Расчёты FPV-дронов Центра «Рубикон» продолжают уничтожать бронетехнику, средства связи и беспилотники противника на Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Под Красноармейском (Покровском) уничтожена Елена Савельева. Эта девушка, попавшая в ряды ВСУ, известна своей актёрской игрой. Её привлекали на роль одесситки, выступающей против русского языка, женщины, которая эвакуировалась из Дзержинска (Торецка), и девушки, которая добровольно пошла в армию. Последняя роль оказалась фатальной. На этом же направлении у ВСУ заметили новый тактический знак. Он представляет собой крест с заострёнными концами. Одна из машин с таким знаком была уничтожена нашими дроноводами.
Что Швеция передала Украине.
Шведский Saab 340 AEW&C заметили в небе надо Львовом. Это самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Стокгольм обещал их ещё в 2024 году. Всего Киев должен получить две такие машины. Они способны обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров.
— Находясь в воздухе над западными районами страны, машина сможет заранее обнаруживать российские крылатые ракеты, дроны и самолёты и наводить на них истребительную авиацию или наземные зенитно-ракетные комплексы. На практике же двух бортов явно недостаточно, чтобы прикрыть всё воздушное пространство Украины, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Думать, что эти самолёты как-то могут изменить ход вооружённого конфликта, ошибочно. Подобная техника есть у многих стран, в том числе у России. А-50, разработанные на базе Ил-76, эксплуатируются с 1985 года. Они применялись и в ходе специальной военной операции.
Переговоры в Лондоне.
В Лондоне пройдут переговоры США, Украины и Евросоюза (ЕС) по урегулированию конфликта. От США будет присутствовать спецпосланник по Украине Кит Келлог. Госсекретарь США Марко Рубио в Лондон не поедет. По данным The Washington Post, США на переговорах в Лондоне предложат Украине признать Крым российской территорией и заморозить линию фронта. Издание отмечает, Киев в свою очередь надеется получить гарантии безопасности и программы по восстановлению страны.
Глава киевского режима Владимир Зеленский уже заявил, что Украина готова к переговорам с Россией только после полного прекращения огня. И это будет обязательным условием для любого формата диалога. Он утверждает, что не признаёт Крым российской территорией с юридической точки зрения, ссылаясь на положения в украинской конституции.
Накануне западная пресса озвучила некоторые пункты мирного соглашения, которые якобы уже подготовлены администрацией Дональда Трампа. Например, The Wall Street Journal сообщает, что в плане есть такие положения: режим прекращения огня, признание Крыма территорией России, отказ Украины от вступления в НАТО, придание Запорожской АЭС нейтрального статуса под контролем США, Вашингтон не признает суверенитет РФ над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не будет требовать вывода российских войск.
Кроме того, есть вероятность прибытия на линию разграничения иностранных войск.
— На повестке дня — отдельные миротворческие силы для наблюдения за прекращением огня, которые будут представлять собой «совместную комиссию» из россиян, украинцев и некой третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта и послужит гарантией, что обе стороны сложат оружие, — говорится в статье New York Post.
Возможно, что США будут спонсировать этот контингент. Но пока не понятно, согласится ли на наличие иностранных войск у своих границ Россия.