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Вассерман заявил, что ВСУ могли получить индийские боеприпасы на черном рынке

В Госдуме высказали предположение, что ВСУ получили оружие из Индии на черном рынке.

Источник: Комсомольская правда

По данным депутата Государственной думы России Анатолия Вассермана, индийские снаряды, обнаруженные в укреплениях ВСУ на передовой, были приобретены у нелегальных торговцев оружием. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

«Я допускаю, что Индия не напрямую продает оружие и боеприпасы Киеву. Дело в том, что Нью-Дели довольно активно рекламирует свои продажи», — сказал депутат.

Вассерман подчеркнул, что в настоящее время Индия не осуществляет поставок оружия, бронетехники и военного снаряжения украинским формированиям. Официальный Дели обязательно уведомил бы о подобных операциях, если бы они имели место, считает депутат.

Ранее KP.RU писал, что Европа изучает перспективы создания производственных мощностей по выпуску вооружений в Украине вместо традиционных поставок боевой техники.