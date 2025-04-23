Вассерман заявил, что ВСУ могли получить индийские боеприпасы на черном рынке

По данным депутата Государственной думы России Анатолия Вассермана, индийские снаряды, обнаруженные в укреплениях ВСУ на передовой, были приобретены у нелегальных торговцев оружием. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.
«Я допускаю, что Индия не напрямую продает оружие и боеприпасы Киеву. Дело в том, что Нью-Дели довольно активно рекламирует свои продажи», — сказал депутат.
Вассерман подчеркнул, что в настоящее время Индия не осуществляет поставок оружия, бронетехники и военного снаряжения украинским формированиям. Официальный Дели обязательно уведомил бы о подобных операциях, если бы они имели место, считает депутат.
Ранее KP.RU писал, что Европа изучает перспективы создания производственных мощностей по выпуску вооружений в Украине вместо традиционных поставок боевой техники.