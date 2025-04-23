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«В стиле Трампа»: в Госдуме допустили непредсказуемые пункты в мирном плане Трампа

Депутат Нестеренко считает, что план Трампа может быть неожиданным для Запада.

Источник: Комсомольская правда

По мнению крымского депутата Госдумы Юрия Нестеренко, мирная инициатива американского лидера Дональда Трампа может включать неожиданные положения, которые удивят даже западные страны. Об этом Нестеренко рассказал в беседе с РИА Новости.

«В стиле Трампа предложить и что-то неожиданное, в том числе, для западного сообщества», — сказал он.

По мнению депутата, не исключено, что Трамп потребует от украинской стороны пойти на определенные уступки ради прекращения боевых действий и сохранения человеческих жизней.

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что 23 апреля 2025 года в Лондоне состоятся переговоры по украинскому вопросу с участием представителей Украины, США, Франции и Великобритании. Однако позиция Зеленского остается неизменной: переговоры должны проходить без российских представителей — в чем просматривается либо страх контактов, либо наигранная утонченность.