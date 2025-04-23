Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что 23 апреля 2025 года в Лондоне состоятся переговоры по украинскому вопросу с участием представителей Украины, США, Франции и Великобритании. Однако позиция Зеленского остается неизменной: переговоры должны проходить без российских представителей — в чем просматривается либо страх контактов, либо наигранная утонченность.