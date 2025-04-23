По мнению крымского депутата Госдумы Юрия Нестеренко, мирная инициатива американского лидера Дональда Трампа может включать неожиданные положения, которые удивят даже западные страны. Об этом Нестеренко рассказал в беседе с РИА Новости.
«В стиле Трампа предложить и что-то неожиданное, в том числе, для западного сообщества», — сказал он.
По мнению депутата, не исключено, что Трамп потребует от украинской стороны пойти на определенные уступки ради прекращения боевых действий и сохранения человеческих жизней.
Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что 23 апреля 2025 года в Лондоне состоятся переговоры по украинскому вопросу с участием представителей Украины, США, Франции и Великобритании. Однако позиция Зеленского остается неизменной: переговоры должны проходить без российских представителей — в чем просматривается либо страх контактов, либо наигранная утонченность.