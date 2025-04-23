«Надо было не прогуливать уроки истории»: в ГД указали на недостаток знаний у главы дипломатии ЕС

«Пионерке Кае Каллас надо было не прогуливать уроки истории в школе о том, как после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения ведущие мировые державы. Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы, а в 1933 году США установили дипломатические и экономические отношения с Советским Союзом», — сказал Леонид Ивлев.