Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС никогда не признает Крым территорией России. Однако существуют объективные процессы, которые никак не зависят от «скороспелых» политиков из Европы. Россия не торгует своими территориями, подчеркнул депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.
Он заявил, что все, в конечном итоге, откроют глаза, «признают Крым и санкции снимут». Кае Каллас депутат посоветовал восполнить пробелы и начать изучать историю. Он напомнил о постепенном признании СССР и отметил, что так будет и с Крымским полуостровом.
«Пионерке Кае Каллас надо было не прогуливать уроки истории в школе о том, как после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения ведущие мировые державы. Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы, а в 1933 году США установили дипломатические и экономические отношения с Советским Союзом», — сказал Леонид Ивлев.
Американские журналисты считают, что США могут предложить Европе определиться с вопросом принадлежности Крыма. Вашингтон способен выдвинуть инициативу признать полуостров российским.