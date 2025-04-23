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FT: Уиткофф отказался от переговоров с Украиной и ЕС

Госсекретарь США Рубио также не поедет в Лондон на переговоры по Украине.

Спецпосланник президента Соединённых Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не будет принимать участие в переговорах с Киевом и Европейским союзом в Британии, пишет Financial Times.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа США Марко Рубио не поедет в Лондон на переговоры по украинскому конфликту.

На встрече в Лондоне, которая состоится в среду, будет присутствовать спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф приедет в российскую столицу на текущей неделе.