FT: Уиткофф отказался от переговоров с Украиной и ЕС

Спецпосланник президента Соединённых Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не будет принимать участие в переговорах с Киевом и Европейским союзом в Британии, пишет Financial Times.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников.
Ранее сообщалось, что глава Госдепа США Марко Рубио не поедет в Лондон на переговоры по украинскому конфликту.
На встрече в Лондоне, которая состоится в среду, будет присутствовать спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф приедет в российскую столицу на текущей неделе.