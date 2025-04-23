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СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, в котором Киев лишится территорий

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Британские и французские чиновники «открыты для сценария», при котором Киев признает потерю территорий в пользу России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Источник: AP 2024

«Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями… в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку», — говорится в публикации.

При этом, по данным газеты, Франция и Великобритания «предпочли бы сделку», по условиям которой Украина признает потерю территорий только «де-факто».

Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщала, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием «де-факто», а не «де-юре». Как сообщил чиновник, представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся «территорий», имея в виду вошедшие в состав России по итогам референдумов новые регионы.

Также газета Wall Street Journal утверждала, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля выразил надежду, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты «более определенные» ответы по урегулированию конфликта.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине — 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул глава государства Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.