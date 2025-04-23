СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, в котором Киев лишится территорий

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине — 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул глава государства Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.