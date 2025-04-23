«Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями… в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку», — говорится в публикации.
При этом, по данным газеты, Франция и Великобритания «предпочли бы сделку», по условиям которой Украина признает потерю территорий только «де-факто».
Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщала, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием «де-факто», а не «де-юре». Как сообщил чиновник, представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся «территорий», имея в виду вошедшие в состав России по итогам референдумов новые регионы.
Также газета Wall Street Journal утверждала, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля выразил надежду, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты «более определенные» ответы по урегулированию конфликта.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине — 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул глава государства Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.