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Украинский МИД вызвал посла Китая из-за обвинений в поддержке России

Украина выразила официальный протест Китаю в связи с сообщениями о возможном участии китайских граждан в боевых действиях на стороне России и привлечении китайских компаний к военному производству. Украинский МИД вызвал посла КНР в Киеве Ма Шенкуня.

Источник: Life.ru

Киев утверждает, что подобные действия, если их подтвердят, противоречат заявлениям Пекина о нейтралитете в конфликте. Официальный Китай ранее неоднократно заявлял о непричастности к поставкам оружия какой-либо из сторон и призывал к мирному урегулированию кризиса.

Ранее возглавляющий движение «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что текущая политика украинского руководства негативно сказывается на положении страны на международной арене. Политик утверждает, что дипломатические просчёты привели к ухудшению отношений с Китаем, а также к ослаблению поддержки со стороны Великобритании.