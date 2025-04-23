Украинский МИД вызвал посла Китая из-за обвинений в поддержке России

Киев утверждает, что подобные действия, если их подтвердят, противоречат заявлениям Пекина о нейтралитете в конфликте. Официальный Китай ранее неоднократно заявлял о непричастности к поставкам оружия какой-либо из сторон и призывал к мирному урегулированию кризиса.