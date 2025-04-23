Дмитрий Песков отреагировал на публикации в СМИ о разговоре Путина и Уиткоффа: сейчас выкладывают много фейков

Напомним, что 11 апреля 2025 года состоялась встреча российской стороны с американским представителем. Тогда в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина с со специальным посланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом, которые продолжались порядка 4,5 часов. По информации Юрия Ушакова, помощника президента РФ, основное внимание было уделено украинскому вопросу, однако обсуждались и другие актуальные международные проблемы.