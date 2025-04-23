Дмитрий Песков отреагировал на публикации в СМИ о разговоре Путина и Уиткоффа: сейчас выкладывают много фейков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление о деталях недавней беседы Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. Так, Песков рекомендовал полагаться на официальные данные, отметив распространение большого количества недостоверной информации.
«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — пояснил Песков.
Отвечая на вопрос издания о переговорах, пресс-секретарь президента заявил о невозможности их публичного обсуждения, охарактеризовав российско-американский диалог как сложный и продолжительный по времени.
Ранее газета Financial Times утверждала, что в ходе встречи в Санкт-Петербурге президент России предложил американскому представителю зафиксировать прекращение боевых действий вдоль существующей линии соприкосновения. По информации источников издания, российская сторона якобы готова снять свои требования относительно тех частей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, которые в настоящее время контролируются украинскими властями.
Напомним, что 11 апреля 2025 года состоялась встреча российской стороны с американским представителем. Тогда в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина с со специальным посланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом, которые продолжались порядка 4,5 часов. По информации Юрия Ушакова, помощника президента РФ, основное внимание было уделено украинскому вопросу, однако обсуждались и другие актуальные международные проблемы.
При этом спецпосланник уже посещал Россию 13 марта 2025 года.
После визита в Россию американский представитель Стив Уиткофф дал высокую оценку Владимиру Путину. Так, он заявил, что как и все бывшие офицеры КГБ, Владимир Путин проявляет исключительную проницательность и аналитический ум.
Накануне KP.RU писал, что Владимир Путин принял участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», где сделал несколько важных заявлений о результатах пасхального перемирия. Напомним, что оно стало первым с 2022 года.