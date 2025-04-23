В Раде вновь заявили о скорой отставке Кличко с поста мэра Киева

Пор словам депутата, Виталия Кличко собираются отстранить «по какому-то подозрению». Также для назначения на пост мэра Тимура Ткаченко должны сложить мандаты два депутата от партии УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы). После чего Ткаченко станет председателем партии и мэром Киева.