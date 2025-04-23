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В Раде вновь заявили о скорой отставке Кличко с поста мэра Киева

Власти Украины намерены убрать Виталия Кличко с поста мэра Киева и передать кресло главе Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко. Об этом сообщает издание Страна.ua со ссылкой на нардепа Викторию Сюмар.

Источник: Life.ru

Пор словам депутата, Виталия Кличко собираются отстранить «по какому-то подозрению». Также для назначения на пост мэра Тимура Ткаченко должны сложить мандаты два депутата от партии УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы). После чего Ткаченко станет председателем партии и мэром Киева.

Ранее Life.ru сообщал, что Государственное бюро расследований Украины провело обыск у сопредседателя фракции партии Кличко Дмитрия Белоцерковца. В партии назвали действия ГБР давлением власти на оппозицию. Политики видят в этом попытки подорвать местное самоуправление, связывая ситуацию с подготовкой к выборам.