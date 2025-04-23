В Раде вновь заявили о скорой отставке Кличко с поста мэра Киева

Пор словам депутата, Виталия Кличко собираются отстранить «по какому-то подозрению». Также для назначения на пост мэра Тимура Ткаченко должны сложить мандаты два депутата от партии УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы). После чего Ткаченко станет председателем партии и мэром Киева.
Ранее Life.ru сообщал, что Государственное бюро расследований Украины провело обыск у сопредседателя фракции партии Кличко Дмитрия Белоцерковца. В партии назвали действия ГБР давлением власти на оппозицию. Политики видят в этом попытки подорвать местное самоуправление, связывая ситуацию с подготовкой к выборам.