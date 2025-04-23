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Трамп: США снизят таможенные пошлины в отношении Китая

По словам Трампа, «145 процентов — это очень много».

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона уменьшит таможенные пошлины в отношении товаров из Китайской Народной Республики.

При этом он подчеркнул, что в любом случае ставка «не будет равняться нулю».

«145 процентов — это очень много, они не будут такими высокими. Они совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 государств и территорий.

Ранее Трамп заявил, что тарифы Соединённых Штатов на китайскую продукцию в размере 145 процентов могут быть снижены.

Также стало известно, что Белый дом опроверг данные о повышении американских тарифов до 245 процентов на товары из КНР.