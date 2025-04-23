WP: США упразднили группу по сбору данных о действиях РФ на Украине

По ее сведениям, речь идет о группе, занимавшейся «сбором разведывательной информации от разных ведомств» американского правительства касательно якобы имевших место российских преступлений на Украине. Кроме того, упразднена должность координатора этой группы в аппарате директора Национальной разведки США.