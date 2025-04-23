Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: США упразднили группу по сбору данных о действиях РФ на Украине

Также была упразднена должность координатора этой группы в аппарате директора Нацразведки, пишет газета.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ликвидировала межведомственную группу, занимавшуюся сбором данных о приписываемых России преступлениях в ходе конфликта на Украине.

Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post.

По ее сведениям, речь идет о группе, занимавшейся «сбором разведывательной информации от разных ведомств» американского правительства касательно якобы имевших место российских преступлений на Украине. Кроме того, упразднена должность координатора этой группы в аппарате директора Национальной разведки США.