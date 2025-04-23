Илон Маск сократит участие в работе DOGE на фоне проблем Tesla

Во время конференц-колла акционеры выразили обеспокоенность негативным влиянием общественной деятельности Маска на показатели Tesla — падение стоимости акций, ухудшение репутации бренда и учащение атак на электромобили и инфраструктуру компании.
«Вероятно, в следующем месяце моё время, отведённое на DOGE, значительно сократится», — ответил предприниматель.
Ранее сообщалось, что Илон Маск может покинуть свою позицию в американском правительстве. Хотя его полномочия завершаются в мае 2025 года, вопрос о возможности их продления остаётся в подвешенном состоянии. Миллиардер выражает желание уйти, так как устал от постоянной борьбы с левыми.