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Илон Маск сократит участие в работе DOGE на фоне проблем Tesla

Американский предприниматель Илон Маск объявил о планах сократить своё участие в работе Департамента государственной эффективности (DOGE) США. Это заявление прозвучало на фоне публикации отчётности Tesla, показавшей 71-процентное падение чистой прибыли компании.

Источник: Life.ru

Во время конференц-колла акционеры выразили обеспокоенность негативным влиянием общественной деятельности Маска на показатели Tesla — падение стоимости акций, ухудшение репутации бренда и учащение атак на электромобили и инфраструктуру компании.

«Вероятно, в следующем месяце моё время, отведённое на DOGE, значительно сократится», — ответил предприниматель.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может покинуть свою позицию в американском правительстве. Хотя его полномочия завершаются в мае 2025 года, вопрос о возможности их продления остаётся в подвешенном состоянии. Миллиардер выражает желание уйти, так как устал от постоянной борьбы с левыми.