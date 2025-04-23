WP: США перестали собирать информацию о преступлениях РФ на Украине

«Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает согласованные усилия по отмене инициатив. Направленных на привлечение России и союзников к ответственности за предполагаемые преступления на Украине», — говорится в материале газеты. Она ссылается на двух собеседников, знакомых с процессами.