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WP: США перестали собирать информацию о преступлениях РФ на Украине

Администрация США расформировала рабочую группу по сбору информации о якобы совершенных Россией преступлениях на Украине. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.

США упразднили группу, занимавшуюся сбором данных о якобы преступлениях РФ на Украине.

Администрация США расформировала рабочую группу по сбору информации о якобы совершенных Россией преступлениях на Украине. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.

«Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает согласованные усилия по отмене инициатив. Направленных на привлечение России и союзников к ответственности за предполагаемые преступления на Украине», — говорится в материале газеты. Она ссылается на двух собеседников, знакомых с процессами.

При этом Кремль собирается в скором времени передать США информацию о военных преступлениях ВСУ во время пасхального перемирия. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.