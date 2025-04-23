Telegraph: США представят план по урегулированию из семи пунктов в Лондоне

США готовят к встрече в Лондоне 23 апреля комплексный план из семи пунктов, который, по данным источников, включает: признание Крыма российским, снятие американских ограничительных мер против РФ и отсутствие четких обязательств по безопасности для украинской стороны. Об этом информирует The Daily Telegraph, ссылаясь на неназванные источники.