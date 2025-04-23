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Telegraph: США представят план по урегулированию из семи пунктов в Лондоне

США готовят к встрече в Лондоне 23 апреля комплексный план из семи пунктов, который, по данным источников, включает: признание Крыма российским, снятие американских ограничительных мер против РФ и отсутствие четких обязательств по безопасности для украинской стороны. Об этом информирует The Daily Telegraph, ссылаясь на неназванные источники.

Источник: AP 2024

По информации издания, первые положения плана содержат требования о немедленном прекращении огня, начале двусторонних переговоров, а также предусматривают отказ Украины от членства в НАТО, хотя перспектива вступления в Европейский союз остается открытой.

Согласно публикации, четвертый пункт документа закрепляет признание Крыма частью России. В пятом пункте, как указывает издание, США де-факто соглашаются с российским статусом освобожденных территорий, однако формального признания не предусматривается.

Шестой раздел инициативы, как сообщается, касается договоренностей между Украиной и США в сфере природных ресурсов. В седьмом разделе рассматривается возможность полной отмены американских санкций против РФ, установления двустороннего энергопартнерства.

Накануне киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что переговоры по Украине пройдут в Лондоне 23 апреля.